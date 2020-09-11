شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل يقف على أعمال طرق عسير ونجران والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الجولة الطريق الرابط بين الرياض والحائر وحوطة بني تميم، والطرق الرابطة بين الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، إضافة إلى طريق السليل ونجران، فضلا عن الطريق الرابط لتقاطع الخضراء مع تقاطع «نجران - شرورة» إلى الحصينية، وطريق نجران الرابط مع خميس مشيط. واطلع «الدلامي» على الطريق الرابط بين أحد الرفيدة ونجران، وطرق الملك عبدالله، و«المطار - الفرعاء»، وتقاطع الأشغال العسكرية، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق «المطار - الفرعاء»؛ وذلك لمتابعة سير العمل وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الوزارة؛ لرفع مستوى الخدمة والجودة والسلامة.
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