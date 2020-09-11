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إغلاق منشأتين غذائيتين شرق الدمام

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أغلقت بلدية شرق الدمام، منشأتين غذائيتين، وذلك لوجود عدد من المخالفات، شملت العاملين، ونظافة المنشآت، وسوء حفظ المواد الغذائية.

وتواصل البلدية، جولاتها الرقابية على منشآت الصحة العامة، لمتابعة التزامها بشروط التشغيل، والإجراءات الوقائية، لمكافحة فيروس «» المستجد «كوفيد-19».

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