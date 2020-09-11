شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين غذائيتين شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
أغلقت بلدية شرق الدمام، منشأتين غذائيتين، وذلك لوجود عدد من المخالفات، شملت العاملين، ونظافة المنشآت، وسوء حفظ المواد الغذائية.
وتواصل البلدية، جولاتها الرقابية على منشآت الصحة العامة، لمتابعة التزامها بشروط التشغيل، والإجراءات الوقائية، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».
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