الخليج 365الجمعة 2020/9/11 03:36 ص بتوقيت أبوظبي
قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، فجر الجمعة، إن حادث مدينة الزرقاء ناتج عن وقوع انفجار في مستودع لقنابل مورتر غير صالحة للاستعمال شرقي المدينة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن انفجار مدينة الزرقاء نتج عن تماس كهربائي بمستودعات تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للانفجار.
من جانبها حذرت مديرية الأمن العام الأردني، من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء.
وتضمّ محافظة الزرقاء العديد من معسكرات الجيش الأردني، ووقع الانفجار في منطقة الغباوي بالمدينة (25 كلم شرق العاصمة عمّان).
وعقب الانفجار أعلنت السلطات الأردنية غلق المنطقة بالكامل، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن العام والدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم حكومة الأردن: الانفجار وقع في مستودع للجيش يحتوي على قنابل مورتر شرقي مدينة الزرقاء، ولا أنباء عن خسائر في الأرواح المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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