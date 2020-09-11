التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية شرق حلب المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/9/11 02:48 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/9/11 02:48 ص بتوقيت أبوظبي

قالت وزراة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي شرقي مدينة حلب. وحسب وكالة الأنباء السورية، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها لأهدافها، وفي مايو/أيار الماضي، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مركز البحوث في حلب.

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