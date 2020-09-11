سماع دوي انفجارات في مدينة الزرقاء بالأردن المزيد

أعلنت وسائل إعلام أردنية، الجمعة، عن سماع صوت دوي انفجار ضخم أعقبه اشتعال نيران في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة عمان، وتناقل معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادث.

كما أكد مصدر عسكري، أن سلسلة انفجارات قوية هزت قاعدة عسكرية بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء، موضحا أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد الحريق؛ ومحافظة الزرقاء تضمّ العديد من معسكرات الجيش الأردني.

وذكر أن الحادث الذي أدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية، وقع في مستودع للذخيرة العسكرية المخزنة في مستودع الهاون 81، وتم إغلاق موقع الانفجار بالكامل وسط تواجد أمني مكثف من قوات الأمن العام والدفاع المدني الأردني.