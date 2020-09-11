لماذا يُنصح الحوامل بتناول فاكهة القشطة ؟

2020-09-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة منيرة بخاري، النساء الحوامل بتناول فاكهة القشطة التي تعتبر صيدلية دوائية؛ إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف ومواد أكسدة وعناصر هامة لصحة الإنسان.

محاربة البكتيريا والجراثيم

وبينت بخاري لـ”متابعات الخليج 365“، أن أكثر ما تشتهر به فاكهة القشطة هو احتواؤها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة الجذور الحرة، وتحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض السرطان المختلفة وأمراض القلب، كما ثبت فعاليتها في محاربة البكتيريا والجراثيم والقضاء عليها، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلها مفيدة للغاية للجهاز الهضمي فتساهم في تنظيم عملية الهضم، بالإضافة لتحفيزه على التخلص من السموم المتراكمة داخله من خلال تحفيز عملية إدرار البول.

تعزيز الجهاز المناعي

ولفتت إلى أن هناك (11) سببًا تجعل الحوامل يتناولن هذه الفاكهة وهي:

⁃ تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعلها مفيدة للغاية للمنح الطفل ما يلزمه منه، لتقوية وتكون عظامه وأسنانه.

⁃ تفيد للغاية في تعزيز الجهاز المناعي للحامل نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين c.

⁃ غنية بمضادات الأكسدة مما يقلل خطر إصابة الأم بالكثير من الأمراض.

Advertisements

⁃ المشكلة الأكثر شيوعًا التي تعاني منها النساء الحوامل هي الإمساك، وفاكهة القشطة غنية بالألياف التي تجعل عملية الهضم منتظمة وتحسن من حركة الأمعاء.

⁃ مفيد كذلك خلال الشهور الأولى للحمل في التخفيف من حدة الأعراض التي تصاحبها مثل الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، والتي تتسبب بها اضطراب الهرمونات.

⁃ تعاني الحامل كذلك خلال الفترة الأولى من الحمل والتي قد تستمر لنهاية الحمل من تقلبات المزاج، فتارة تكون هادئة وفي لحظات تصبح عصبية وقد تشعر بالحزن المفاجئ ثم السعادة العارمة، وفاكهة القشطة تحتوي على مركبات تحفز وتزيد من إفراز هرمونات السعادة مما يساعد الحامل على استقرار حالتها المزاجية.

⁃ تعاني النساء الحوامل من اضطرابات من النوم، فلا تتمكن الحامل من النوم لساعات طويلة فكثيرًا ما تستيقظ خلال النوم، وفاكهة القشطة تعرف بخصائصها المهدئة فتساعد على منح الحامل شعور بالاسترخاء والراحة، بالتالي تتمكن النوم بشكل جيد.

⁃ معاناة الحامل من آلام الظهر والعضلات ليس أمرًا غريبًا نتيجة لضغط الجنين على فقرات الظهر وثقل حجم الجنين، والقشطة تحتوي على مركبات تساعد على استرخاء العضلات مما يخفف من حدة آلام الظهر والعضلات.

⁃ أيضًا تعاني الحامل من تشنجات وآلام في ساقيها، وفاكهة القشطة تحتوي على مضادات للالتهابات مما يجعلها تساهم في تهدئة هذه الأعراض والتخفيف من حدة الآلام المصاحبة لها.

⁃ جفاف البشرة من المشكلات التي تؤرق الحامل، وفاكهة القشطة تمدها الترطيب اللازم وتحافظ على نضارتها.

⁃ أيضًا لاحتواء فاكهة القشطة على مجموعة متنوعة من فيتامين(ب)، فإنها تجعل الحامل في قمة نشاطها مما يمكنها من الانتهاء من مهامها اليومية دون الشعور بالتعب.

بيضاوية بقشرة حرشفية

وأكدت الدكتورة بخاري، أن فاكهة القشطة تعتبر من الفواكه الاستوائية والتي تتميز بطعم شهي يمتزج بنكهة الموز والأناناس، وتتميز هذه الفاكهة بشكل بيضوي ذات قشرة حرشفية ومن الداخل تكون ذات لب أبيض يتخلل هذا اللب بعض البذور البنية، وسبب عدم انتشار فاكهة القشطة كأنواع الفاكهة الأخرى هو قلة زرعها لأنه تُزرع فقط في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، والبرتغال وجنوب إيطاليا.

شارك الخبر







