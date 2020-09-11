- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أصغر مأذونة مصرية: حبي لمهنتي سبب الإقبال عليّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أصغر مأذونة مصرية: حبي لمهنتي سبب الإقبال عليّ
أكدت أن التلامس ليس شرطًا للعقد
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر، إنها تتعامل مع مختلف المواطنين من أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أنها تقطن بمحافظة الإسماعيلية، وبالرغم من ذلك فإنها تعاملت مع مواطنين من محافظات القاهرة والسويس والشرقية وبورسعيد.
فتاة أصرت أن أعقد لها
وأضافت “قطب”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، الذي يعرض عبر شاشة قناة “المحور”: “كنت في كتب كتاب ” عقد قران” خلال عام 2017، وأصرت فتاة حاضرة على أن أكتب كتابها، وبالفعل جاءتني هذا العام رفقة أهلها ومعها خطيبها، لكي أكتب كتابها”.
التلامس ليس شرطًا
وتابعت أصغر مأذونة في مصر – بحسب ما نقلت صحيفة الأهرام المصرية – أنها تتعامل مع مهنتها بحب، وهو ما يجعل المواطنين يتمسكون بالتعامل معها ويقبلون عليها، مشيرةً إلى أن الزواج يكون بالقبول وليس بالتلامس بين المأذون والمتزوجين على غرار ما يحدث في بعض الأفلام.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أصغر مأذونة مصرية: حبي لمهنتي سبب الإقبال عليّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.