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تحامل على إصابته بكورونا.. معلم يتفاعل مع طلابه عبر منصة مدرستي
أشاد بجهود القيادة الرشيدة لإنجاح العملية التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو الزميل الإعلامي والمعلم حسن عسيري وهو يتفاعل مع الطلاب عبر منصة مدرستي رغم أنه مصاب بفيروس كورونا.
وكشف المقطع كيف أن المعلم حسن عسيري من ابتدائية الإمام الترمذي بتعليم عسير يتحامل على مرضه ويقدم الدروس وهو في غاية السعادة والفرحة.
الشكر للقيادة الرشيدة
ووجه عسيري في بداية تفاعله مع طلابه الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما قدمته من جهود جبارة لخدمة التعليم وكذلك إلى وزارة التعليم التي ساهمت وساعدت في إنجاح العملية التعليمية من خلال منصة مدرستي والتعليم عن بعد ليتوصل الطلاب إلى كل ما هو جديد ومفيد.
حرص على سماع صوته
وكان المعلم عسيري حريصًا للغاية على أن يصل بصوته لكل الطلاب المتابعين له حيث سألهم هل الصوت واضح؟ ليجيبوا بنعم.
ورحب المعلم عسيري بطلابه مهنئًا إياهم بالعام الدراسي الجديد ومتمنيًا في الوقت ذاته بأن يوفقهم الله في عامهم الدراسي لينطلق بعد ذلك في عرض الدرس المقرر.
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