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فيديو وصور.. انفجار الأردن وقع في معسكر تابع للجيش بالزرقاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وسائل إعلام عربية فجر اليوم الجمعة، إنه سُمع دوي انفجار كبير في مدينة الزرقاء الأردنية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق.
ووفق ما نقلت قناة “سكاي نيوز” عربية، فإن حريقًا كبيرًا في موقع الانفجار بالمدينة، مشيرة إلى أن هناك ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في المدينة.
كما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، بأن الانفجار جاء من قاعدة عسكرية، فيما أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش الأردني في “الزرقاء”.
وجاء في بيان أمني أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد حريق مستودع الذخيرة في الزرقاء، وفقًا لـ”العربية عاجل”.
وأضاف البيان أن انفجارات في معسكرات المدفعية بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء.
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