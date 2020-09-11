، "منزلاوي" يشارك في الإحاطة الافتراضية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستجابة الدولية للأزمة اللبنانية ،

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شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الإحاطة الافتراضية التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة الاستجابة الدولية للأزمة اللبنانية والدور الدولي في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وأكد الدكتور منزلاوي في مداخلته خلال الإحاطة موقف المملكة الإنساني الراسخ والثابت في الأزمات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين وذلك بتقديم المساعدات للدول المحتاجة والدعم والعون للقضايا الإنسانية كافة، في أي مكان في العالم.
وأفاد بأن المملكة كانت في طليعة جهود الإغاثة الدولية لمساعدة ضحايا انفجار ميناء بيروت، كما قامت بإرسال مساعدات طبية وإمدادات طارئة إلى المدينة المنكوبة على الفور، من خلال تسيير جسر جوي بالمساعدات.
وجرى خلال الإحاطة الاستماع إلى مداخلات من الممثلين الدائمين للبنان والكويت وفرنسا، وكذلك نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة
"منزلاوي" يشارك في الإحاطة الافتراضية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستجابة الدولية للأزمة اللبنانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-11
شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الإحاطة الافتراضية التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة الاستجابة الدولية للأزمة اللبنانية والدور الدولي في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وأكد الدكتور منزلاوي في مداخلته خلال الإحاطة موقف المملكة الإنساني الراسخ والثابت في الأزمات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين وذلك بتقديم المساعدات للدول المحتاجة والدعم والعون للقضايا الإنسانية كافة، في أي مكان في العالم.
وأفاد بأن المملكة كانت في طليعة جهود الإغاثة الدولية لمساعدة ضحايا انفجار ميناء بيروت، كما قامت بإرسال مساعدات طبية وإمدادات طارئة إلى المدينة المنكوبة على الفور، من خلال تسيير جسر جوي بالمساعدات.
وجرى خلال الإحاطة الاستماع إلى مداخلات من الممثلين الدائمين للبنان والكويت وفرنسا، وكذلك نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:19 AM
أكد موقف المملكة الإنساني الثابت بتقديم المساعدات للدول المحتاجة والدعم والعون للقضايا الإنسانية كافة
شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الإحاطة الافتراضية التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة الاستجابة الدولية للأزمة اللبنانية والدور الدولي في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وأكد الدكتور منزلاوي في مداخلته خلال الإحاطة موقف المملكة الإنساني الراسخ والثابت في الأزمات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين وذلك بتقديم المساعدات للدول المحتاجة والدعم والعون للقضايا الإنسانية كافة، في أي مكان في العالم.
وأفاد بأن المملكة كانت في طليعة جهود الإغاثة الدولية لمساعدة ضحايا انفجار ميناء بيروت، كما قامت بإرسال مساعدات طبية وإمدادات طارئة إلى المدينة المنكوبة على الفور، من خلال تسيير جسر جوي بالمساعدات.
وجرى خلال الإحاطة الاستماع إلى مداخلات من الممثلين الدائمين للبنان والكويت وفرنسا، وكذلك نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
، "منزلاوي" يشارك في الإحاطة الافتراضية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستجابة الدولية للأزمة اللبنانية ،
المصدر : الخليج 365
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