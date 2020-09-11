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محمد بن مسعود - الدمام - حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.
وقال خبير الأرصاد "كراني": "حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".
وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".سيول أمطار
القطاع الغربي على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول.. "كراني" يحذّرعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-09-11
حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.
وقال خبير الأرصاد "كراني": "حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".
وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:15 AM
حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.
وقال خبير الأرصاد "كراني": "حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".
وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".
، القطاع الغربي على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول.. "كراني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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