، بلدية القصب تكثف جهودها .. إنارة وصيانة الحدائق وتنسيق لسفلتة مداخل المدينة ،

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تبذل بلدية القصب هذه الأيام جهودًا على الأصعدة كافة، من أعمال للصيانة والإنارة، وتنسيق مع وزارة النقل لسفلتة مداخل مدينة القصب وتفعيل لدورها الاجتماعي.
فضمن مبادرات البلدية الاجتماعية، استضاف نادي بلدية القصب أبناء دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء، حيث تم إعداد برنامج ترفيهي خاص لهم تضمن رياضة السباحة وكرة القدم والألعاب والأنشطة المختلفة.
وتواصل البلدية أعمال تركيب أعمدة الإنارة في حديقة الشمال بالقصب وحدائق مركز المشاش والعمل على الصيانة الدورية على مرافق الحدائق.
كما أعلنت البلدية عن السماح للباعة الجائلين بالبيع بعد صلاة الجمعة عند الجوامع، وشددت البلدية على الباعة الجائلين والمواطنين التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.
من جانب آخر، استقبل رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم المهندس صايل العتيبي مدير مكتب وزارة النقل بمحافظة شقراء والمهندس عبدالله العتيبي، وتم خلال اللقاء التنسيق بين البلدية وفرع وزارة النقل بشأن إزالة وإعادة سفلتة مداخل مدينة القصب.
بلدية القصب
بلدية القصب تكثف جهودها .. إنارة وصيانة الحدائق وتنسيق لسفلتة مداخل المدينةفلاح الجوفان الخليج 365 2020-09-11
تبذل بلدية القصب هذه الأيام جهودًا على الأصعدة كافة، من أعمال للصيانة والإنارة، وتنسيق مع وزارة النقل لسفلتة مداخل مدينة القصب وتفعيل لدورها الاجتماعي.
فضمن مبادرات البلدية الاجتماعية، استضاف نادي بلدية القصب أبناء دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء، حيث تم إعداد برنامج ترفيهي خاص لهم تضمن رياضة السباحة وكرة القدم والألعاب والأنشطة المختلفة.
وتواصل البلدية أعمال تركيب أعمدة الإنارة في حديقة الشمال بالقصب وحدائق مركز المشاش والعمل على الصيانة الدورية على مرافق الحدائق.
كما أعلنت البلدية عن السماح للباعة الجائلين بالبيع بعد صلاة الجمعة عند الجوامع، وشددت البلدية على الباعة الجائلين والمواطنين التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.
من جانب آخر، استقبل رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم المهندس صايل العتيبي مدير مكتب وزارة النقل بمحافظة شقراء والمهندس عبدالله العتيبي، وتم خلال اللقاء التنسيق بين البلدية وفرع وزارة النقل بشأن إزالة وإعادة سفلتة مداخل مدينة القصب.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:00 AM
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:55 AM
سمحت بمباشرة أنشطة البائعين المتجولين ونفذت مبادرات اجتماعية متعددة
تبذل بلدية القصب هذه الأيام جهودًا على الأصعدة كافة، من أعمال للصيانة والإنارة، وتنسيق مع وزارة النقل لسفلتة مداخل مدينة القصب وتفعيل لدورها الاجتماعي.
فضمن مبادرات البلدية الاجتماعية، استضاف نادي بلدية القصب أبناء دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء، حيث تم إعداد برنامج ترفيهي خاص لهم تضمن رياضة السباحة وكرة القدم والألعاب والأنشطة المختلفة.
وتواصل البلدية أعمال تركيب أعمدة الإنارة في حديقة الشمال بالقصب وحدائق مركز المشاش والعمل على الصيانة الدورية على مرافق الحدائق.
كما أعلنت البلدية عن السماح للباعة الجائلين بالبيع بعد صلاة الجمعة عند الجوامع، وشددت البلدية على الباعة الجائلين والمواطنين التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.
من جانب آخر، استقبل رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم المهندس صايل العتيبي مدير مكتب وزارة النقل بمحافظة شقراء والمهندس عبدالله العتيبي، وتم خلال اللقاء التنسيق بين البلدية وفرع وزارة النقل بشأن إزالة وإعادة سفلتة مداخل مدينة القصب.
، بلدية القصب تكثف جهودها .. إنارة وصيانة الحدائق وتنسيق لسفلتة مداخل المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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