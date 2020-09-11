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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن ".
وأكد السفير أبي زيد أن "الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني".ميليشيا الحوثي الإرهابية
الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-11
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن ".
وأكد السفير أبي زيد أن "الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني".
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
12:57 AM
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
03:02 AM
دعت المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة للحوثيين
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن ".
وأكد السفير أبي زيد أن "الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني".
، الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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