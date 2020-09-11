، الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة للحوثيين

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن ".

وأكد السفير أبي زيد أن "الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني".ميليشيا الحوثي الإرهابية