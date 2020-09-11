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قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، إن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغًا مساء اليوم، يفيد بوجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة.
وأبان أنه على الفور تحركت الفرق المختصة لموقع الحادث، حيث تم التمركز والنزول سيرًا على الأقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة 1 كم تقريبًا وعند الوصول جرى التعامل مع مصاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان قد تعرض لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، متمنيًا السلامة الدائمة للجميع.الدفاع المدني سراة عبيدة
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 01:57 AM
تعرض لبعض الرضوض والكسور
قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، إن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغًا مساء اليوم، يفيد بوجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة.
وأبان أنه على الفور تحركت الفرق المختصة لموقع الحادث، حيث تم التمركز والنزول سيرًا على الأقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة 1 كم تقريبًا وعند الوصول جرى التعامل مع مصاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان قد تعرض لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، متمنيًا السلامة الدائمة للجميع.
، "مدني سراة عبيدة" ينقذ عشرينيًا سقط من مرتفع جبلي في وادي كَرار ،
المصدر : الخليج 365
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