، الأمم المتحدة توثّق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني الفلسطينية خلال جائحة كوفيد-19 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنى شهريًا.
وبحسب المكتب، تستمر سياسة الهدم، على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي أشار في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 إلى تقييد سياساته طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وفي رسالة مصوّرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خصوصًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
وقال: إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي جائحة كوفيد-19، وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم.
وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 يبعث على القلق بشكل خاص، حيث زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده.
وأشار إلى أن هدم المباني في أرض محتلة محظور من قِبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميًا للعمليات الحربية.الأمم المتحدة
الأمم المتحدة توثّق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني الفلسطينية خلال جائحة كوفيد-19وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-11
وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنى شهريًا.
وبحسب المكتب، تستمر سياسة الهدم، على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي أشار في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 إلى تقييد سياساته طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وفي رسالة مصوّرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خصوصًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
وقال: إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي جائحة كوفيد-19، وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم.
وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 يبعث على القلق بشكل خاص، حيث زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده.
وأشار إلى أن هدم المباني في أرض محتلة محظور من قِبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميًا للعمليات الحربية.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:15 AM
(أوتشا) :هدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين مارس وأغسطس 2020
وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنى شهريًا.
وبحسب المكتب، تستمر سياسة الهدم، على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي أشار في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 إلى تقييد سياساته طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وفي رسالة مصوّرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خصوصًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
وقال: إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي جائحة كوفيد-19، وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم.
وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 يبعث على القلق بشكل خاص، حيث زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده.
وأشار إلى أن هدم المباني في أرض محتلة محظور من قِبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميًا للعمليات الحربية.
، الأمم المتحدة توثّق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني الفلسطينية خلال جائحة كوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة توثّق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني الفلسطينية خلال جائحة كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.