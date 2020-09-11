شكرا لمتابعة خبر عن ضباب يسود أجواء تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل بدر، وينبع، حيث تبدأ في تمام الساعة الثانية صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة صباحًا.