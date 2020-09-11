شكرا لمتابعة خبر عن ضباب يسود أجواء تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل بدر، وينبع، حيث تبدأ في تمام الساعة الثانية صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة صباحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضباب يسود أجواء تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.