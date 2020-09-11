تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

لتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي
وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة المسؤولية الإجتماعية، صباح اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي وعميد كلية العلوم الإجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبدالله الشهري على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع بالإضافة إلى توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.
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