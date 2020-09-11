ضبط معايير مقياس موهبة في هيئة تقويم التعليم والتدريب

افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ورشة العمل التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، بعنوان (ضبط المعايير وتحديد درجة القطع لمقياس موهبة).

وأشار رئيس الهيئة في كلمته خلال افتتاح الورشة التي استمرت يومين إلى أهمية تكاتف الجهود لخدمة فئة مهمة من المجتمع وهي فئة الموهوبين.

وهدفت الورشة التي أعدّتها إدارة القياس بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة، إلى تحديد درجة/درجات القطع المستخدمة لتفسير أداء المختبرين على الاختبار المستهدف؛ حيث تقسم درجات القطع ودرجات المقياس المتصل إلى مستويات أداء بناءً على تحكيم خبراء المحتوى المتخصصين، ويتم بذلك وضع فئات المستويات المختلفة للمختبرين بناءً على نتائجهم.

حضر الورشة فريق من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وأدارها مجموعة من المختصين من المركز الوطني للقياس التابع للهيئة.