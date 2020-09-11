افتتحها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان
افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ورشة العمل التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، بعنوان (ضبط المعايير وتحديد درجة القطع لمقياس موهبة).
وأشار رئيس الهيئة في كلمته خلال افتتاح الورشة التي استمرت يومين إلى أهمية تكاتف الجهود لخدمة فئة مهمة من المجتمع وهي فئة الموهوبين.
وهدفت الورشة التي أعدّتها إدارة القياس بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة، إلى تحديد درجة/درجات القطع المستخدمة لتفسير أداء المختبرين على الاختبار المستهدف؛ حيث تقسم درجات القطع ودرجات المقياس المتصل إلى مستويات أداء بناءً على تحكيم خبراء المحتوى المتخصصين، ويتم بذلك وضع فئات المستويات المختلفة للمختبرين بناءً على نتائجهم.
حضر الورشة فريق من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وأدارها مجموعة من المختصين من المركز الوطني للقياس التابع للهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط معايير مقياس موهبة في هيئة تقويم التعليم والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.