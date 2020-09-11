السعودية اليوم / مصر تسجل 154 إصابة بفيروس كورونا و13حالة وفاة



القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت مصر 154 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى ١٠٠٥٥٧ حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى ٨١٥٩٧ حالة , مشيراً إلى إجمالي عدد حالات الوفيات بلغ 5590 حالة وفاة.

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01:44ت م

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القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر 154 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى ١٠٠٥٥٧ حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى ٨١٥٩٧ حالة , مشيراً إلى إجمالي عدد حالات الوفيات بلغ 5590 حالة وفاة.// انتهى //01:44ت م0281

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