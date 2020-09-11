

بريدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، مشاركتها في مهرجان التين الأول بمنطقة القصيم والمقام بمدينة بريدة لعام ١٤٤٢هـ.

حيث تضمنت المشاركة حضوراً ميدانياً، وكذلك مشاركة توعوية عبر اللوحات التوعوية والوقائية تفعيلاً لحملة (خذوا حذركم).

// انتهى //

01:18ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف ببريدة تختتم مشاركتها في مهرجان التين بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.