السعودية اليوم / المجلس البلدي بمحافظة الطوال يعقد جلسته الـ ٦٨



الطوال 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة الطوال اليوم، جلسته الثامنة والستين برئاسة رئيس الدكتور عبدالله بن حسن ناشب حمدي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر البلدية.

وناقش الحضور خلال الجلسة، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات تضمنت إقرَار المجلس لتقرير الربع السنوي الثاني لأعمال وأنشطة البلدية للعام المالي٢٠٢٠م من سفلتة وتهيئة مواقف لحديقة قرية النجامية وممشى قرية العكرة، وإنشاء سوق استثماري أو مجمَّع تجاري، شمال الحديقة العامة لقرية العافية، ليخدم مواطني المحافظة وقراها والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة للمحافظة والقرى التابعة لها.

// انتهى //

23:24ت م

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