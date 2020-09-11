السعودية | السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين السعوديين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:44 مساءً, 10 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض أعرب السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد في بيان له اليوم الخميس، عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون، ومحاولاتهم لاستهداف المدنيين السعوديين.ندعو المجتمع الدولي مجدداً إلى تمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين ووقف هجماتهم البشعة على شعب اليمن وجيرانه.

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