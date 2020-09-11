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2020-09-11 فيديو.. انفجار في مدينة الزرقاء الأردنية متابعات الخليج 365 - متابعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات قالوا إنها وقعت في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان. Advertisements وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، “إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة خو“. وأظهر مقطع الفيديو النيران وهي تشتعل من الموقع، دون أي تعليق من الجهات الرسمية على الانفجار حتى الآن.



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