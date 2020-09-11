الصحة تدعو مصابي كورونا والمخالطين لهم إلى تتبع حالاتهم عبر “توكلنا”

2020-09-11

متابعات الخليج 365- الرياض

دعت وزارة الصحة المصابين بمرض فيروس “كورونا” فضلًا عن المخالطين لهم إلى الاستفادة من تطبيق “توكلنا” الذي سيساهم في تعريفهم المزيد عن حالاتهم.

وقالت الوزارة على صفحتها عبر “تويتر” : “إذا كنت مصابًا أو مخالطًا؛ وترغب بمعرفة المزيد عن حالتك الصحية تطبيق توكلنا يخدمك”.

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وأضافت الوزارة أن تطبيق توكلنا سيزود المستفيدين بالإرشادات والتوجيهات الصحية للمساهمة من الحد في انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة من خلال متحدثها الرسمي أعلنت إطلاق خدمة جديدة بمُسمى “تصريح تجمع” في تطبيق “توكلنا” التابع للوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن خدمة “تصريح تجمع” إضافة جديدة لاحترازات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، حيث تتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.

وأشار الدكتور العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، حول آخر مستجدات فيروس “كورونا”، إلى أن الفئات الخطرة بسبب “كورونا” معظمها تستجيب للشفاء من الفيروس، لافتًا إلى أن إجراء فحص “كورونا” يكون في حال توصية الطبيب أو التقييم الذاتي.

وأكد الدكتور العبدالعالي، أن ظهور الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي في التعامل معه، مشددًا على أن الأمور ولله الحمد في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.



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