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مدني سراة عبيدة ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي بوادي كرار
تعرض لرضوض وكسور نتيجة السقوط
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
باشرت فرق الدفاع المدني في سراة عبيدة إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في وادي كرار.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس/ عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغًا مساء أمس الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ يفيد عن وجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة.
وعلى الفور تم تحريك الفرق والمعدات اللازمة لموقع الحادث وبالوصول تم التمركز والنزول سيرًا على الأقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة ١ كم وعند الوصول للمصاب اتضح بأن الحالة عبارة عن (تعرض شاب يبلغ من العمر ٢٢ عامًا لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري) تم التعامل مع المصاب ونقله من قبل الفرق المباشرة وتسليم الحالة للهلال الأحمر والموقع للشرطة بحسب الاختصاص.
وختم آل جلبان بتأكيده على الجميع بضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة من قبل ممارسي رياضة تسلق الجبال متمنيًا السلامة الدائمة للجميع.
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