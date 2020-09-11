، أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود ، مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين, بمناسبة صعود الفريق الكروي الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأشاد أمير الباحة بمستوى الفريق، والجهود التي بذلت من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، لصعود الفريق إلى دوري المحترفين، حاثًا على الاستعداد المبكر للموسم المقبل وتقديم مستويات مشرفة وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيره.

وثمّن أمير الباحة الإنجاز الذي حققه نادي العين بتأهله التاريخي بعد مجهود موسم طويل وشاق، مثّل فيها المنطقة خير تمثيل، مشيرًا إلى أن صعود نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يؤكد تطور وازدهار رياضة منطقة الباحة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف الأمير الدكتور حسام أن إنجاز العين أفرح الكثير من الرياضيين ومحبي النادي، متمنيًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على بقية أندية المنطقة وأن يكون محفزًا لهم في الموسم المقبل، مباركًا كل خطوة إيجابية وكل إنجاز يسجل باسم منطقة الباحة.أمير الباحة