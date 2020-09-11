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محمد بن مسعود - الدمام - قال الديوان الأميري في الكويت إنه ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن الحالة الصحية له مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.
وأهاب الديوان الأميري في الكويت بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية، وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة.أمير الكويت
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 12:20 AM
قال الديوان الأميري في الكويت إنه ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن الحالة الصحية له مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.
وأهاب الديوان الأميري في الكويت بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية، وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة.
، الكويت.. الديوان الأميري ينفي شائعة وفاة أمير البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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