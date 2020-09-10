اسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المفخخة اطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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الخميس 10 سبتمبر 2020 اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمرت عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار "مفخخة" اطلقتها مليشيا الحوثي الإنقلابية باتجاه الأراضي السعودية لاستهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

Advertisements وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار"المفخخة" .. مشيرا الى كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وافشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتدميرها. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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