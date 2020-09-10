شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رفحاء تكثف جولاتها على المشاغل والمنشآت النسائية والان نبدء بالتفاصيل

كثف القسم النسائي ببلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية. وأوضح القسم أن الجولات شملت الصواليين النسائية والمشاغل،ومنشآت بيع أدوات التجميل والمنشآت النسائية المختلفة.

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