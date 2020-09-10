شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يهنئ نادي القادسية بالعودة لدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بالدعم السخي للقطاع الرياضي، مما عزز من التنافسية بين الأندية، مشيداً سموه بما بذلته إدارة نادي القادسية والأطقم الفنية والإدارية من جهود لتحقيق الصعود، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود، والعمل على تنمية موارد النادي، واتاحة المجال لجماهيره للمساهمة في مواصلة رحلة النجاح، مؤملاً أن يكون هذا الصعود دافعاً لبقية أندية المنطقة لمواصلة التطلع للمنافسة في مختلف المجالات الرياضية، متمنياً سموه لمنسوبي نادي القادسية وجماهيره التوفيق.
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