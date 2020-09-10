شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ نادي القادسية بالعودة لدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكد سموه أن عودة نادي القادسية إلى دوري الأضواء، يضيف إلى رياضة الشرقية المزيد من التوهج، وعامل دافع لتحفيز الطاقات الرياضية، مبيناً أن القادسية بما يمثله من تاريخ ومنجزات، وما قدمه لرياضة المملكة من أسماء، يجعل على إدارة النادي وجماهيره ومحبيه واجب التكاتف والتعاون لاستمرار المنافسة في الموسم القادم، وتحقيق المنجزات، متمنياً سموه للنادي وجماهيره التوفيق.

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