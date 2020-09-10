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2020-09-11 موارد الرياض توقع اتفاقية لتبادل خبرات الكادر الاجتماعي والنفسي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية صباح أمس الخميس اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبدالله الشهري على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع، بالإضافة إلى توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني. ذات صلة :

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