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2020-09-11 الحقيل: نقل الهيئة السعودية للمهندسين لوزارة الشئون البلدية تطوير للبنية التحتية وجه الشكر للملك ولسمو ولي العهد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وجه وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على الموافقة على نقل الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشئون البلدية والقروية. وقال الوزير الحقيل في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “أتوجه بالشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على موافقة مجلس الوزراء بنقل إشراف الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليُسهم القرار -بحول الله- في استمرار تطوير البنية التحتية، وجودة الأعمال في عدد من القطاعات.



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