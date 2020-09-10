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اختتام مشاركة هيئة الأمر بالمعروف ببريدة في مهرجان التين بالقصيم
تضمنت حضورًا ميدانيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - القصيم
اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، مشاركتها في مهرجان التين الأول بمنطقة القصيم والمقام بمدينة بريدة لعام ١٤٤٢هـ.
اتخاذ الإجراءات الاحترازية
وتضمنت المشاركة حضورًا ميدانيًا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم، وكذلك مشاركة توعوية عبر اللوحات التوعوية والوقائية تفعيلًا لحملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
المشاركة امتداد لجهود مدير الفرع
وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن العاملين بالميدان قاموا بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم بمتابعة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله الشبانات للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات المقامة في المنطقة وامتدادًا للتوجيهات الدائمة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند يحفظه الله.
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