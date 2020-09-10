ترامب يتجاهل غضب الأمريكيين ويشدد على عودة المدارس

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن أهمية فتح المدارس، مؤكدًا أن إغلاق المدارس يسبب ضررًا كبيرًا ويجب إعادة فتحها.

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وكان ترامب قد سبق له طالب بضرورة إعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة مرة أخرى، بالرغم من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19” في البلاد، قائلًا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “افتحوا المدارس”.

وتسببت تصريحات ترامب وقتها في إثارة غضب بعض الأمريكيين وهو ما دفع الكثيرين من مرتادي تويتر، للرد عليه ومطالبته بإرسال نجله أولًا.

كمنا غرد ترامب عبر حسابه على تويتر قائلًا: “أرقام الإصابات مرتفعة، لأننا نجري اختبارات عديدة وكبيرة، الأوضاع في معظم بلادنا جيدة، افتحوا المدارس”.

وهو ما قابله الكثيرون بالرفض، فيما رد عليه أحدهم قائلًا: “الأرقام مرتفعة؛ لأن عدد الإصابات كبيرة، أيها المغفل، هل بارون سيذهب للدراسة، حتى يلتقط عدوى كورونا”.



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