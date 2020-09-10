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شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحبط تهريب 229 كجم حشيش ويضبط 8 مهربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حرس الحدود يحبط تهريب 229 كجم حشيش ويضبط 8 مهربين
بعد اعتراض قارب تجاوز المياه الإقليمية
متابعات الخليج 365 - جدة
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية أحبطت محاولة تهريب (229) مئتين وتسعة وعشرين كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد (2) مهربين وعدد (6) أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الدوريات البحرية لحرس الحدود اعترضت القارب الذي ضُبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الإقليمية ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، وسيقفون – بعون الله وتوفيقه – سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم، والله ولي التوفيق.
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