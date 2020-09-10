شكرا لقرائتكم الشؤون البلدية لمستفيدي الرخص التجارية: سارعوا لتوثيق عقد الإيجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-10 الشؤون البلدية لمستفيدي الرخص التجارية: سارعوا لتوثيق عقد الإيجار متابعات الخليج 365 - الرياض أهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستفيدي خدمات الرخص التجارية عبر منصة بلدي بالمسارعة إلى توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع على شبكة إيجار. Advertisements وأضافت وزارة الشؤون البلدية أن توثيق عقد الإيجار يتيح لمستفيدي الرخص التجارية الاستفادة من الخدمة، بشرط التوثيق في الموعد المحدد. وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه ابتداءً من 4 أكتوبر المقبل، فإن إتمام إجراءات الرخصة التجارية عبر منصة بلدي يستلزم وجود رقم عقد إلكتروني لدى شبكة إيجار.



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