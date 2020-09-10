، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 روسيين لتورطهم بحملة للتأثير على الانتخابات الأمريكية ،

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قال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على أندري ديركاش، لمحاولته التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث يحافظ ديركاش، على علاقات وثيقة مع المخابرات الروسية، وسعى للتأثير على آراء الناخبين الأمريكيين من خلال حملة تأثير موجهة من روسيا، تركزت على التلاعب بالعملية السياسية الأمريكية لتعزيز المصالح الروسية الخبيثة في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن الوزارة صنّفت أيضاً ثلاثة مواطنين روس مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت الخاصة المرتبطة بالكرملين، مبينةً أن هؤلاء الأشخاص دعموا حسابات العملة المشفرة التابعة لوكالة أبحاث الإنترنت، مما سهل حملات التأثير لوكالة أبحاث الإنترنت التي تستهدف الشعب الأمريكي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن هذا الإجراء يؤكد أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام جميع أدوات القوة الوطنية للرد على الجهات الأجنبية التي تسعى إلى التدخل في انتخاباتنا أو التأثير عليها بأي وسيلة.وزارة الخزانة الأمريكية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 روسيين لتورطهم بحملة للتأثير على الانتخابات الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10
قال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على أندري ديركاش، لمحاولته التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث يحافظ ديركاش، على علاقات وثيقة مع المخابرات الروسية، وسعى للتأثير على آراء الناخبين الأمريكيين من خلال حملة تأثير موجهة من روسيا، تركزت على التلاعب بالعملية السياسية الأمريكية لتعزيز المصالح الروسية الخبيثة في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن الوزارة صنّفت أيضاً ثلاثة مواطنين روس مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت الخاصة المرتبطة بالكرملين، مبينةً أن هؤلاء الأشخاص دعموا حسابات العملة المشفرة التابعة لوكالة أبحاث الإنترنت، مما سهل حملات التأثير لوكالة أبحاث الإنترنت التي تستهدف الشعب الأمريكي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن هذا الإجراء يؤكد أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام جميع أدوات القوة الوطنية للرد على الجهات الأجنبية التي تسعى إلى التدخل في انتخاباتنا أو التأثير عليها بأي وسيلة.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:12 PM
الخزانة الأمريكية: سعوا للتلاعب بالعملية السياسية لتعزيز المصالح الروسية الخبيثة في أوكرانيا
قال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على أندري ديركاش، لمحاولته التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث يحافظ ديركاش، على علاقات وثيقة مع المخابرات الروسية، وسعى للتأثير على آراء الناخبين الأمريكيين من خلال حملة تأثير موجهة من روسيا، تركزت على التلاعب بالعملية السياسية الأمريكية لتعزيز المصالح الروسية الخبيثة في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن الوزارة صنّفت أيضاً ثلاثة مواطنين روس مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت الخاصة المرتبطة بالكرملين، مبينةً أن هؤلاء الأشخاص دعموا حسابات العملة المشفرة التابعة لوكالة أبحاث الإنترنت، مما سهل حملات التأثير لوكالة أبحاث الإنترنت التي تستهدف الشعب الأمريكي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن هذا الإجراء يؤكد أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام جميع أدوات القوة الوطنية للرد على الجهات الأجنبية التي تسعى إلى التدخل في انتخاباتنا أو التأثير عليها بأي وسيلة.
، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 روسيين لتورطهم بحملة للتأثير على الانتخابات الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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