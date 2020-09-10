محمد بن مسعود - الدمام - 4137 إسبانيًا أصيب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة. فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً.فيروس كورونا الجديد فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10 سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة. فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Advertisements وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً. 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 10:11 PM 4137 إسبانيًا أصيب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4137 إسبانيًا أصيب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة. فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً. ، فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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