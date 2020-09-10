، إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.
وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.
سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.
وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.فيروس كورونا الجديد
إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.
وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.
سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.
وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:54 PM
أعلى حصيلة إصابات يومية في اليونان بـ372 حالة
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.
وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.
سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.
وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.
، إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.