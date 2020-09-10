، إحصائية صادمة.. أنشطة البشر قضت على 68% من الحيوانات البرية خلال 50 عاماً ،

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حذر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة اليوم (الخميس) من مخاطر فقدان الثروة الحيوانية على مستقبل البشرية.
وبحسب مؤشر الكوكب الحي، الذي ينشره الصندوق العالمي لحماية الطبيعة كل عامين ويُستخدم أداة مرجعية، فقد زال 68 في المئة من الحيوانات البرية في الفترة بين 1970 و2016، وبذلك فقد العالم أكثر من ثلثي أعداد الحيوانات البرية في أقل من 50 عاماً، خصوصاً بسبب نشاطات البشر، وفقاً لـ "فرانس 24".
وأرجع الصندوق تلك النتيجة بشكل رئيسي إلى القضاء على مواطن العيش الطبيعية لهذه الحيوانات، خصوصاً من أجل الزراعة، في منحى قد يسهّل ظهور أوبئة جديدة على غرار جائحة "كوفيد-19" من خلال الاحتكاك بين البشر والحيوانات ما من شأنه تسهيل انتقال الفيروسات من جنس إلى آخر.
وهذا المؤشر الذي يجري إعداده بالتعاون مع جمعية علم الحيوان في لندن، يأخذ في الاعتبار حوالي أربعة آلاف جنس من الحيوانات الفقرية موزعة على نحو 21 ألف مجموعة حيوانية حول العالم، وقد سجل تسارعا جديدا في تدهور التنوع الحيوي، بعدما كانت نسبة التراجع 60 في المئة في التقرير الصادر سنة 2018 للفترة بين 1970 و2014.الصندوق العالمي للطبيعة
إحصائية صادمة.. أنشطة البشر قضت على 68% من الحيوانات البرية خلال 50 عاماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-10
حذر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة اليوم (الخميس) من مخاطر فقدان الثروة الحيوانية على مستقبل البشرية.
وبحسب مؤشر الكوكب الحي، الذي ينشره الصندوق العالمي لحماية الطبيعة كل عامين ويُستخدم أداة مرجعية، فقد زال 68 في المئة من الحيوانات البرية في الفترة بين 1970 و2016، وبذلك فقد العالم أكثر من ثلثي أعداد الحيوانات البرية في أقل من 50 عاماً، خصوصاً بسبب نشاطات البشر، وفقاً لـ "فرانس 24".
وأرجع الصندوق تلك النتيجة بشكل رئيسي إلى القضاء على مواطن العيش الطبيعية لهذه الحيوانات، خصوصاً من أجل الزراعة، في منحى قد يسهّل ظهور أوبئة جديدة على غرار جائحة "كوفيد-19" من خلال الاحتكاك بين البشر والحيوانات ما من شأنه تسهيل انتقال الفيروسات من جنس إلى آخر.
وهذا المؤشر الذي يجري إعداده بالتعاون مع جمعية علم الحيوان في لندن، يأخذ في الاعتبار حوالي أربعة آلاف جنس من الحيوانات الفقرية موزعة على نحو 21 ألف مجموعة حيوانية حول العالم، وقد سجل تسارعا جديدا في تدهور التنوع الحيوي، بعدما كانت نسبة التراجع 60 في المئة في التقرير الصادر سنة 2018 للفترة بين 1970 و2014.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:42 PM
الإنسان دمر مواطن عيشها الطبيعي
حذر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة اليوم (الخميس) من مخاطر فقدان الثروة الحيوانية على مستقبل البشرية.
وبحسب مؤشر الكوكب الحي، الذي ينشره الصندوق العالمي لحماية الطبيعة كل عامين ويُستخدم أداة مرجعية، فقد زال 68 في المئة من الحيوانات البرية في الفترة بين 1970 و2016، وبذلك فقد العالم أكثر من ثلثي أعداد الحيوانات البرية في أقل من 50 عاماً، خصوصاً بسبب نشاطات البشر، وفقاً لـ "فرانس 24".
وأرجع الصندوق تلك النتيجة بشكل رئيسي إلى القضاء على مواطن العيش الطبيعية لهذه الحيوانات، خصوصاً من أجل الزراعة، في منحى قد يسهّل ظهور أوبئة جديدة على غرار جائحة "كوفيد-19" من خلال الاحتكاك بين البشر والحيوانات ما من شأنه تسهيل انتقال الفيروسات من جنس إلى آخر.
وهذا المؤشر الذي يجري إعداده بالتعاون مع جمعية علم الحيوان في لندن، يأخذ في الاعتبار حوالي أربعة آلاف جنس من الحيوانات الفقرية موزعة على نحو 21 ألف مجموعة حيوانية حول العالم، وقد سجل تسارعا جديدا في تدهور التنوع الحيوي، بعدما كانت نسبة التراجع 60 في المئة في التقرير الصادر سنة 2018 للفترة بين 1970 و2014.
، إحصائية صادمة.. أنشطة البشر قضت على 68% من الحيوانات البرية خلال 50 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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