أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2020

أعلنت شركة أرامكو اليوم الخميس، عن أسعار المنتجات البترولية لشهر سبتمبر الجاري من العام 2020، على أن يعمل بها من غدٍ الجمعة الموافق 11 سبتمبر، حيث كانت أرامكو قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر 2020

بنزين 91: 1.47 ريال / لتر بدلاً من 1.43 ريال

بنزين 95: 1.63 ريال / لتر بدلاً من 1.60 ريال

سعر الديزل (0.52) ريال/ لتر

والجدير بالذكر أن أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا أنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية،