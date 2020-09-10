شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يسخر من عبدالله العذبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد مما يقوله المرتزقة القطري عبدالله العذبة عن منعه من الكتابة سابقاً بأمر من إمارة منطقة الرياض، قائلا:" منعي من الكتابة فهذه كذبة أو عذبة إن شئت ".

وجاء ذلك بعدما أعاد المرتزقة القطري عبدالله العذبة نشر مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد تحدث فيه عن مشاركة فيلق القدس في جميع مناطق الصراعات ولم يرم حتى حجرا على إسرائيل و" أنه لا يدعو لذلك "، ولكن يذكرهم بشعاراتهم.

وواصل " بن مساعد " تهكمه من " العذبة "، قائلا:" موضوع من يشتمنا من الفلسطينيين لا أدري ما الذي استفزك فيه كي ترد ".