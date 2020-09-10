شكرا لمتابعة خبر عن سلوكيات تهدد حياة السائقين أثناء الازدحامات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور، السائقين من عدم اتباع تنظيمات السير على الطريق أثناء الازدحامات المرورية. حذرت الإدارة العامة للمرور، السائقين من عدم اتباع تنظيمات السير على الطريق أثناء الازدحامات المرورية. وأشارت إدارة المرور إلى أن هناك سلوكيات خاطئة عند الازدحامات وهي " التنقل من مسار لآخر وعدم ترك مسافة آمنة، وإساءة استخدام منبه المركبة، والتجاوز من أكتاف الطريق".

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