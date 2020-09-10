شاهد.. برومو " مرحلة صعبة " الفيلم الوثائقي المجتمعي الأول في 2020

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو برومو " مرحلة صعبة " الفيلم الوثائقي المجتمعي الأول في عام 2020. أظهر مقطع فيديو برومو " مرحلة صعبة " الفيلم الوثائقي المجتمعي الأول في عام 2020. وتستحق هذه المرحلة التوثيق كما عاشها المجتمع بكل ما تحمله من توجس وخوف وتضحيات وخسائر وغصّات وضغط وجهد وعواقب وأبطال وذكريات بسبب جائحة كورونا. وكانت وزارة الصحة سجلت 708 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 323720 حالة، من بينها 19533 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1363 حالة حرجة.

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