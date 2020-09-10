شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح ما يجب فعله حال شعور أحد الزوجين بألم في القلب أثناء العلاقة الحميمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ما يجب فعله حال إحساس أحد الزوجين بألم في القاب أثناء العلاقة الحميمة. أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ما يجب فعله حال إحساس أحد الزوجين بألم في القاب أثناء العلاقة الحميمة. وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" إذا أحس أحد الطرفين ألماً في القلب أثناء العلاقة الحميمة فيجب على كلا الطرفين التوقف فوراً بدون مجاملة واستدعاء الإسعاف ". ووجه النمر نصيحة للشخص الذي يعاني من القلق، قائلا:" يجب ألا يلبس الساعة الذكية التي تراقب نبضات القلب ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " النمر " يوضح ما يجب فعله حال شعور أحد الزوجين بألم في القلب أثناء العلاقة الحميمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.