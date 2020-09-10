شكرا لمتابعة خبر عن "البلديات" تطالب بسرعة توثيق عقد الإيجار قبل 4 أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستفيدي خدمات الّرخص التجارية عبر منصة بلدي على ضرورة المسارعة إلى توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع على شبكة إيجار للاستفادة من الخدمة قبل تاريخ 4أكتوبر. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستفيدي خدمات الّرخص التجارية عبر منصة بلدي على ضرورة المسارعة إلى توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع على شبكة إيجار للاستفادة من الخدمة قبل تاريخ 4أكتوبر. وقالت الوزارة : ابتداءً من 4 أكتوبر اتمام إجراءات الرخصة التجارية عبر منصة بلدي يستلزم وجود رقم عقد إلكتروني لدى " شكة إيجار ".

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