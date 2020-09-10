ضبط قائديّ مركبتين بعد نشرهم فيديوهات أثناء ارتكابهم مخالفات بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تمكنت إدارة مرور محافظة الطائف من ضبط قائديّ المركبتين "الكابرس، والهوندا" بعد نشرهم مقاطع سناب شات أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية. تمكنت إدارة مرور محافظة الطائف من ضبط قائديّ المركبتين "الكابرس، والهوندا" بعد نشرهم مقاطع سناب شات أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية. وظهر في الفيديو ارتكابهم المخالفات المرورية "السرعة، وعدم وجود لوحات"، حيث سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرو.

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