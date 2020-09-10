تفاصيل قرار الولاية المالية على القاصر حتى إتمامه سن 18 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تستعد جريدة أم القرى لنشر تفاصيل القرار الرسمي الخاص بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية تنص على أن ‏تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن 18 عاما ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. تستعد جريدة أم القرى لنشر تفاصيل القرار الرسمي الخاص بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية تنص على أن ‏تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن 18 عاما ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أشهر قليلة، على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاریخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وتحمل الترتيب (224 مكرر)، لتكون بالنص الآتي: " تكون الولاية المالية على القاصر سنّاً حتى إتمامه سن 18 عاما ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على مَن أتم سن 18 عند وجود مقتضٍ لذلك ".

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