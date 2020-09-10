والدة معنف الرياض تروي تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب طفلها " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت والدة معنف الرياض سماح شاكر تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب ابنها " عبدالله " البالغ من العمر سنتين بطريقة وحشية من قبل طليقها الذي ضبطت الأجهزة الأمنية مؤخرا. كشفت والدة معنف الرياض سماح شاكر تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب ابنها " عبدالله " البالغ من العمر سنتين بطريقة وحشية من قبل طليقها الذي ضبطت الأجهزة الأمنية مؤخرا. وقالت شاكر عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " ياهلا":" ليست أول مرة يرسل لي طليقي مقاطع تعنيف من هذا النوع لابني "، مضيفة:" مرة قالي ابنك مات واستمرت المشاكل معه طوال الوقت وعملت قضية خلع لأنه رفض الطلاق بشكل سلمي ". وأضافت شاكر:" كان لابد من الانفصال وأخذ ابني من أجل إجباري على الرجوع له، كما أرسل فيديو التعذيب على رقمي بالواتساب وشيرت الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي "، متابعة:" أريد أن ابني يرجع لحضانتي وتواصلت مع السفارة السعودية بخصوص ذلك وأتمني عودة ابني لحضني لتعويضه عما فعله والده به ".

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